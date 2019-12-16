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مدير عام الأمم المتحدة للسيسى: أنتم أحد الشخصيات الرئيسية المتفاعلة مع أنشطة المنظمة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:57 م
مدير عام الأمم المتحدة للسيسى: أنتم أحد الشخصيات الرئيسية المتفاعلة مع أنشطة المنظمة الرئيس عبد الفتاح السيسى
شرم الشيخ- محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بشرم الشيخ، "لي يونج" مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".
 
ورحب الرئيس بـ"يونج" في مصر، معرباً عن التقدير للمنظمة في ظل التعاون المتنامي والممتد معها فيما يتعلق بالتنمية الصناعية المستدامة والشاملة، ومؤكداً الالتزام بنجاح برنامج الشراكة مع اليونيدو كجزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكامل الإقليمي، وذلك من خلال دعم التنسيق بين مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، وبما يجعل مصر نموذجاً يُحتذى به وقصة نجاح في هذا الإطار.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد التطلع كذلك لتعميق أطر التعاون في عدد من المجالات بين الجانبين، لا سيما من خلال مساندة اليونيدو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر وتمكينها من تطبيق معايير الجودة بغرض تحقيق الاستدامة والنفاذ للأسواق، إلى جانب مساندة عدد من المجالات الأخرى كسلامة الغذاء وتعزيز التنافسية للقطاع الخاص ودعم سلاسل القيمة الاستراتيجية.
 
من جانبه؛ أعرب مدير عام اليونيدو عن تشرفه بلقاء الرئيس، لا سيما في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن كونه أحد الشخصيات الرئيسية المتفاعلة مع أنشطة المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة العقد الصناعي الثالث لأفريقيا، خاصةً في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، مشيداً في هذا الإطار بالتزام مصر بدعم جهود ومشروعات التنمية الصناعية في أفريقيا وتحديد الفجوات التنموية التي يجب العمل على معالجتها في هذا الصدد، وكذا جذب انتباه المانحين الدوليين لدعمها.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التبحث حول سبل التعاون بين الجانبين لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر وأفريقيا فضلاً عن جهود تطوير المنظمة لتكون محفلاً لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الصناعية على المستوى الدولي ونقل الخبرات والتكنولوجيا لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

السيسي

شرم الشيخ

منتدي شباب العالم

الأمم المتحدة

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