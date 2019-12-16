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السيسى: أجهزة مخابراتية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى لإيذاء الدول

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:30 م
السيسى: أجهزة مخابراتية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى لإيذاء الدول الرئيس السيسى
كتب - محمد الجالى وسمير حسنى

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جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التأكيد على أهمية وخطورة الوعى، قائلا: "يبقى الوعى اللى بقالى 5 سنين بتكلم عليه والناس ممكن تكون زهقت منى، والتقدم اللى بنتكلم عليه بدا وبنتعامل معاه وهيأثرفينا ونتأثر بيه مفيش غير انه احنا نبقى فاهمين ممكن لو مخدناش بالنا منعرفش يعمل فينا إيه؟.

وقال الرئيس السيسي خلال جلسة الذكاء الاصطناعى بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ": مواقع التواصل الاجتماعى تسخدمها أجهزة مخابرات لإيذاء الدول التى تخرج عن الصف، بقول كلام مهم جدا وخطير ومفيش مسؤول يقدر يقوله كده لأنى بعتبر إنسانيتى أكبر من وظيفتى".

ووجه الرئيس حديثه للشباب قائلا: "يا شباب العالم ويا شباب مصر يا ترى القفزات اللى احنا بنشوفها متسارعة فى التقدم بدرجة هائلة واذا  لم ننتبه ليها هيزداد تخلفنا وهيصعب تعويضه ويبقى دايما المتقدمين متقديمن دائما والمتاخرين متاخرين دائما".

 


مواقع التواصل

المخابرات

السيسي

منتدى الشباب

منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي

شرم الشيخ

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