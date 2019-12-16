محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير

نهى عبد النبى

قال الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي ، أنا سعيد بمشاركة الكثير من الدول فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ والقيادة الواعية فى مصر، وإيضا الإعداد المتميز لجدول الأعمال ومنها الاهتمام بالنواحى الموضوعية وخاصة فى الموضوعات الخاصة بالتنمية المستدامة، وليس فقط الاحتفال بمشاركة الشباب بل لمناقشة موضوعات هامة تحتاج إلى حلول.

وأضاف خلال استضافته فى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "سى بى سى"، أن التحول الرقمى والتعامل مع التجارة الرقمية أصبح فى تطور خلال السنوات الماضية، وعن منصبه الجديد قال: سوف أترك البنك الدولى كنائب لرئيس البنك يوم 10 يناير بعد 10 سنوات وسوف يكون هناك عمل آخر يتم الإعلان عنه قريبا".