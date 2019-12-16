محمد بن زايد يستقبل رئيس البرلمان القبرصى والمشاركين فى "رحلة الاتحاد"

كتب خالد إبراهيم

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمجموعة من المشاركين فى مبادرة "رحلة الاتحاد".

ونشر حساب بن زايد عبر موقع "انستجرام"، فيديو لاستقبال بن زايد للضيوف من المشاركين والشخصيات العامة.

وعلق بن زايد على الفيديو "خلال استقبال المشاركين في "رحلة الاتحاد" ورئيس البرلمان القبرصي وحاكم عام الكومنولث الأسترالي وضيوف مجلس قصر البحر"

كما التقى مجموعة من الطلاب المشاركين في مبادرة " رحلة الاتحاد 2019 "، وقال: "سررت بلقاء أبنائى الطلبة المشاركين فى مبادرة "رحلة الاتحاد 2019" التى تنظمها جمعية البيت متوحد.. "رحلة الاتحاد" متنوعة وغنية بتاريخها ومكتسباتها الوطنية".