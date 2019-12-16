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تفاصيل لقاء محمد بن زايد بعدد من رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:00 م
تفاصيل لقاء محمد بن زايد بعدد من رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية محمد بن زايد وديفيد هيرلى
ريهام عبد الله

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التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعدد من رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية، على رأسهم ديفيد هيرلى الحاكم العام للكومنولث الأسترالي.

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

 

بن زايد
محمد بن زايد

 

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

ونشر محمد بن زايد عبر حسابه بتويتر، تفاصيل عن لقاءاته اليوم الاثنين، وقال: "بحثت اليوم فى أبوظبى وديفيد هيرلى الحاكم العام للكومنولث الأسترالى.. سبل تعزيز علاقاتنا الثنائية ودعمنا القيم الحضارية والإنسانية فى التعايش المشترك والتسامح التي تميز بلدينا".

ديفيد هيرلى ومحمد بن زايد
ديفيد هيرلى ومحمد بن زايد

 

محمد بن زايد وديفيد هيرلى
محمد بن زايد وديفيد هيرلى

 

ولى عهد أبو ظبى وديفيد هيرلى
ولى عهد أبو ظبى وديفيد هيرلى

 

وتابع: "التقيت رئيس البرلمان القبرصى وتبادلنا الجوانب المختلفة للعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها".

لقاء بن زايد ورئيس البرلمان القبرصى
لقاء بن زايد ورئيس البرلمان القبرصى

 

محمد بن زايد ورئيس البرلمان القبرصى
محمد بن زايد ورئيس البرلمان القبرصى

 

كما التقى مجموعة من الطلاب المشاركين في مبادرة " رحلة الاتحاد 2019 "، وقال: "سررت بلقاء أبنائى الطلبة المشاركين فى مبادرة "رحلة الاتحاد 2019" التى تنظمها جمعية البيت متوحد.. "رحلة الاتحاد" متنوعة وغنية بتاريخها ومكتسباتها الوطنية".

رحلة الاتحاد
رحلة الاتحاد

 

محمد بن زايد والطلاب
محمد بن زايد والطلاب

 

 


الامارات

محمد بن زايد

الشيخ محمد بن زايد

تويتر

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