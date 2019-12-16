محامى يطلق الرصاص على شخصين بسبب خلاف على قطعة أرض بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أصيب مواطنان بطلقات رش خرطوش خلال مشاجرة مع محامى بقرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر بسبب خلاف على قطعة أرض.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بقرية برمبال الجديدة بين محامى واثنين آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من "حمدى م ال س" 54 سنه، ويعمل محامى ومقيم بالمنصورة طرف أول.

و"محمد محمود أحمد ياسين" 44 سنه، مقيم بقرية برمبال الجديده مصاب خرطوش بالفخذ الأيمن، و"السيد سمير فوزى" 34 سنه، مقيم بقرية برمبال الجديده مصاب بالخرطوش بالظهر، طرف ثان.

وتم دخول المصابين إلى مستشفى منيه النصر، وبالفحص وسؤال المصابين أكدوا بأن المشاجرة بسبب خلافات على قطعه أرض زراعيه، والمحامى هو من أطلق النار عليهم من سلاح بحوزته، وتبين فرار المتهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.