ضبط متهم بالنصب على المواطنين عبر تطبيق "واتس أب" فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الدقهلية، فى ضبط متهم بالنصب على المواطنين عبر تطبيق "واتس أب".

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بلاغ من شخصين، يفيد بتضررهما من أحد الأشخاص تواصل معهما من خلال تطبيق "واتس آب"، وإيهامهما بتقديم عروض لبيع أجهزة كهربائية وألعاب وفى سبيل ذلك قاما بتحويل مبالغ مالية إليه ولم يقم بتنفيذ الاتفاق.

من خلال تكثيف الجهود أسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعتين (عاطل- مواليد 1984، مقيم بمحافظة الدقهلية، سبق ضبطه واتهامه فى قضيتى "أموال عامة، سرقة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المتهم، وضبطه بمحل إقامته، بمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكاب الواقعتين، وأضاف قيامه بإيهام المواطنين ببيع وشراء المنتجات الإلكترونية عبر شبكة " الإنترنت" من خلال تطبيق "واتس آب" بغرض النصب والاحتيال على المواطنين للاستفادة منهم مادياً .