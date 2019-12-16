محافظ مطروح يتابع مركز خدمة المواطنين ويصدق على علاج 26 حالة على نفقة المحافظة

مطروح – حسن مشالي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الطلبات المقدمة من المواطنين، للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وصدق على علاج 26 حالة بالمستشفيات داخل المحافظة وخارجها، على نفقة المحافظة.

ووجه المحافظ، بسرعة تلبية مطالب المواطنين والتيسير عليهم، فى إطار القانون والإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى اهتمامه بالمتابعة اليومية، لكافة الشكاوى والعمل على تقديم للمواطنين، خاصة الحالات المرضية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة، بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، موقف عدد من مطالب المواطنين أصحاب الحالات الصحية والاجتماعية الحرجة، ووافق محافظ مطروح، على تحويل 20 حالة للعلاج بمستشفيات داخل المحافظة، "مستشفى النجيلة المركزى – مستشفى العلمين المركزى – مستشفى مطروح العام – مركز القلب بمطروح – التامين الصحى بمطروح" وتحويل 6 حالات، لمستشفيات خارج المحافظة، نظرا لظروفهم الصحية الحرجة، مع تكفل المحافظة بنفقات العلاج.