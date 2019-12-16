محافظ بورسعيد:افتتاح منفذ الجميل الجديد مع احتفالات العيد القومى للمحافظة

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، افتتاح منفذ الجميل الجمركي الجديد في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي .

وأكد المحافظ ، أن المنفذ الجديد تم اختيار موقعة بعناية لإحكام الرقابة ومنع التهريب بهذه المنطقة مع تأمينه بكافة أجهزة الرقابة والمتابعة لمعاونة الأجهزة المختلفة في التصدي لعمليات التهريب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة القضايا الخاصة بالحركة التجارية وفعاليات حركة الاستيراد والجمارك وأعمال المتابعة الدورية لمكافحة التهريب ، الذى عقد بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ومحمد سعده ، رئيس الغرفة التجارية وممثلي الأمن والجمارك والتموين والجهاز التنفيذي والتضامن الاجتماعي .

واضاف المحافظ ، أنه سيبدأ مع مطلع العام القادم تفعيل إجراءات جديدة لحماية صغار المستوردين ومنع تعرضهم للمسائلة القانونية من جراء بيع الحصص الاستيرادية وتحديد المسئول عنها قانونا أمام الجهات المختلفة.

ووجه المحافظ بتنظيم حملات توعية بين التجار والمستوردين من أجل العودة للاسعار الجاذبة التي تساعد علي عودة الزوار وزيادة القوة الشرائية بأسواق بورسعيد بعد النجاحات التي تحققت بالحد من عمليات التهريب بنسبة كبيرة .

وتبدأ في الفترة القادمة حملات المتابعة لحركة الشاحنات خارج المنافذ الجمركية وضبط أي مهربات العبور بها من المنافذ بشكل مخالف .