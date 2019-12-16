صور .. محافظ بورسعيد يستقبل إليخاندرو ميندوزا جانتس سفير دولة بنما بالقاهرة

بورسعيد – السيد فلاح

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، السفير إليخاندرو ميندوزا سفير دولة بنما بالقاهرة، فى إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعبر اللواء عادل الغضبان، عن سعادته بزيارة سفير دولة بنما لمدينة بورسعيد، والتى تشهد فترة مليئة بالإنجازات والتنمية فى تاريخها، مؤكدًا على أن هذه الزيارة تدعم روابط الصلة بين دولة مصر وبنما، وتناول اللقاء الحديث حول عدد من الملفات الخاصة بتدعيم العلاقات بين البلدين، وكذلك الحديث حول التنمية الصناعية والاستثمارية التى حدثت ببورسعيد مؤخرًا، وقيام مشروعات صناعية تدخل لأول مرة أرض المحافظة، إلى جانب منطقة شرق بورسعيد والتى كانت لها حظ كبير من مشروعات التنمية، الأمر الذى ساهم فى توفير بيئة خصبة لمزيد من فرص الاستثمار وإقامة مختلف المشروعات العملاقة بمحافظة بورسعيد، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن انجازات ومشروعات المحافظة خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه، أعرب سفير دولة بنما، عن بالغ تقديره وسعادته لحسن الاستقبال، مؤكدا امتنانه لزيارة هذه المدينة التاريخية الجميلة، لافتًا إلى ان هناك علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصة على تقوية روابط الصلة مع دولة مصر، وأشاد بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات عملاقة فى إطار تحقيق التنمية الشاملة، والتى كان لمحافظة بورسعيد نصيب كبير من هذه التنمية، التى جعلتها فى مصاف المدن.



محافظ بورسعيد يستقبل إليخاندرو ميندوزا جانتس سفير دولة بنما بالقاهرة



محافظ بورسعيد يستقبل إليخاندرو ميندوزا جانتس سفير دولة بنما بالقاهرة



محافظ بورسعيد يهدى درع المحافظة لسفير دولة بنما بالقاهرة



محافظ بورسعيد يستقبل إليخاندرو ميندوزا جانتس سفير دولة بنما بالقاهرة



محافظ بورسعيد يستقبل إليخاندرو ميندوزا جانتس سفير دولة بنما بالقاهرة



محافظ بورسعيد يستقبل إليخاندرو ميندوزا جانتس سفير دولة بنما بالقاهرة