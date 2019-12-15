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محافظ المنيا : اعتماد 3 مليون جنيه لصيانة وإصلاح كوبري المنصورة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:46 م
محافظ المنيا : اعتماد 3 مليون جنيه لصيانة وإصلاح كوبري المنصورة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا – فريق المحافظات

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وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، علي اعتماد مبلغ 3 مليون جنيه لإحلال وتجديد كوبري المنصورة القديم من " نشاط كبارى" للمشروعات المركزية بخطة العام المالي 2019/2020.

ووجه المحافظ مديرية الطرق والنقل بالمنيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقتٍ ممكن تيسيرا على المواطنين، ومشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية المطلوبة فى التنفيذ.

وكانت مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا، قد أعلنت عن اغلاق كوبرى المنصورة القديم نظرًا للقيام بأعمال صيانة بصفة مؤقتة، حفاظًا على سلامة المواطنين لحين الانتهاء من العمل، علما بأنه سيتم استخدام طريق كوبري المنصورة الجديد كبديل في الوقت الحالي.

 


المنيا

كوبرى المنصورة القديم

محافظ المنيا

اخبار المنيا

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