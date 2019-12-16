محافظ المنوفية يتفقد مستشفى تلا العام: التواصل مع المواطنين أهم أولوياتى

المنوفية -محمد فتحى

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته لرئيس مدينة تلا بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية بطريق شبين الكوم - تلا حفاظًا على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة، كما وجه وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام استجابة لشكوى أحد المواطنين نتيجة لوجود عجز بقسم الكلى بالمستشفى، جاء ذلك خلال جولته بمركز ومدينة تلا للوقوف على الحالة العامة للمركز، مؤكدا أن العمل الميدانى والتواصل مع المواطنين أهم أولوياته.

وتفقد محافظ المنوفية مستشفى تلا العام وخلال جولته وجه وكيل وزارة الصحة بسرعه توفير علاج لأحد الحالات من ذوى الإعاقة ورفع مستوى النظافة والتخلص من النفايات الخطرة بوحدة الغسيل الكلوى.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه جارى تطوير المستشفى من خلال منحة بنك الاستثمار الأوروبى، ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رئيس المدينة بعرض الموقف النهائى للمنحة عليه صباح باكر وما تم فى هذا الشأن حتى الآن.

جدير بالذكر، أنه سيتم تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية بمدينة تلا ممولة من بنك الاستثمار الأوروبى تقدر بـ23 مليون جنيه مخصصة لصيانة مستشفى تلا المركزى ومبنى العيادة الشعبية وكذا صيانة "5" مدارس، بالإضافة إلى تجديد وإحلال شبكات المرافق بـ 55 شارع ورصف 17 طريقا بالإنترلوك.



محافظ المنوفية يتفقد مستشفى تلا العام



محافظ المنوفية يتفقد مستشفى تلا العام