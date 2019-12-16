سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يتفقد مستشفى تلا العام: التواصل مع المواطنين أهم أولوياتى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:31 م
محافظ المنوفية يتفقد مستشفى تلا العام: التواصل مع المواطنين أهم أولوياتى محافظ المنوفية يتفقد مستشفى تلا العام
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته لرئيس مدينة تلا بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية بطريق شبين الكوم - تلا حفاظًا على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة، كما وجه وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام استجابة لشكوى أحد المواطنين نتيجة لوجود عجز بقسم الكلى بالمستشفى، جاء ذلك خلال جولته بمركز ومدينة تلا للوقوف على الحالة العامة للمركز، مؤكدا أن العمل الميدانى والتواصل مع المواطنين أهم أولوياته.

وتفقد محافظ المنوفية مستشفى تلا العام وخلال جولته وجه وكيل وزارة الصحة بسرعه توفير علاج لأحد الحالات من ذوى الإعاقة ورفع مستوى النظافة والتخلص من النفايات الخطرة بوحدة الغسيل الكلوى.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه جارى تطوير المستشفى من خلال منحة بنك الاستثمار الأوروبى، ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رئيس المدينة بعرض الموقف النهائى للمنحة عليه صباح باكر وما تم فى هذا الشأن حتى الآن.

جدير بالذكر، أنه سيتم تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية بمدينة تلا ممولة من بنك الاستثمار الأوروبى تقدر بـ23 مليون جنيه مخصصة لصيانة مستشفى تلا المركزى ومبنى العيادة الشعبية وكذا صيانة "5" مدارس، بالإضافة إلى تجديد وإحلال شبكات المرافق بـ 55 شارع ورصف 17 طريقا بالإنترلوك.

 

 

محافظ المنوفية يتفقد مستشفى تلا العام (1)
محافظ المنوفية يتفقد مستشفى تلا العام 
محافظ المنوفية يتفقد مستشفى تلا العام (2)
محافظ المنوفية يتفقد مستشفى تلا العام 
محافظ المنوفية يتفقد مستشفى تلا العام (3)
محافظ المنوفية يتفقد مستشفى تلا العام 

المنوفيه

محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

لقاء المواطنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة