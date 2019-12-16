محافظ القاهرة: لا ندخر جهدا فى مساعدة الفئات الأولى بالرعاية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أن تقديم المساعدات لذوى الاحتياجات الخاصة يأتى من منطلق شعور المحافظة بالمسئولية المجتمعية تجاه ذوى الهمم، والقدرات الخاصة، متوجها بالشكر لمن ساعد فى تقديم الأجهزة الطبية، من الجمعيات الأهلية بالقاهرة، مشيرا إلى أن المجتمع كان دائما يحقق التكافل والترابط وما نشاهده اليوم يجسد روح الشعب المصرى الذى لا يدخر جهد للترابط والعطاء.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال احتفالية المحافظة بتسليم أجهزة تعويضية وطبية لذوى الإحتياجات الخاصة المقامة الان بديوان المحافظة، أن المحافظة لن تدخر جهد وتذلل كافة المشاكل، لرعاية أبنائها وتقدسم المساعدات للأولى بالرعاية، مقدما الشكر للجمعيات الأهلية التى وفرت أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة، معبرا عن سعادته بحرص الشعب المصرى على تقديم المساعدات للمحتاجين، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية تقدم المساعدات من تلقاء نفسها دون أن يطلب منها أحد المساعدة.

وخلال الاحتفالية وزع المحافظ مساعدات مالية على ذوى الاحتياجات الخاصة، كما استمع لشكاوى عدد منهم، كما كرم محافظ القاهرة 9 جمعيات اهلية، وقيادات مديرية التضامن الاجتماعى.

وقدمت الجمعيات الأهلية 16 طرف صناعى و10 كراسى متحركة، لذوى الإحتياجات الخاصة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية"حياة كريمة، تحت شعار "قادرون باختلاف ..أنا أقدر"، بالتعاون مع الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، ومديرية التضامن الاجتماعى.