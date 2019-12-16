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محافظ القاهرة: سلمنا 199 كرسيا متحركا ودراجات بخارية لذوى الاحتياجات خلال عام

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:31 م
محافظ القاهرة: سلمنا 199 كرسيا متحركا ودراجات بخارية لذوى الاحتياجات خلال عام جانب من الاحتفالية
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة حفل تسليم 16 جهاز تعويضى و10 كراسى لذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء القاهرة، الذى نظمته المحافظة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية فى اطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" "قادرون باختلاف".

 

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية مشاركة المجتمع المدنى ممثلًا فى الجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة فى استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية البسيطة وذوى الاحتياجات الخاصة مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة لا تتوانى فى تقديم الدعم الكامل للجمعيات الجادة فى جميع المجالات التى تهدف للارتقاء بالمواطن وتحسين المستوى الاقتصادى له وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وأضاف المحافظ أن المبادرات التى تمت خلال العام الجارى نجحت فى تسليم 16 دراجة بخارية و45 كرسيا متحركا و 5 كراسى متحركة تعمل بالكهرباء كما تم منح 47 كرسيا متحركا للأطفال الايتام من المعاقين إلى جانب تقديم مواد غذائية ودفع مصروفات وشنط مدرسية بكامل محتوياتها وتجهيز عرائس ومستلزمات منزلية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية مشيرًا أن العام الجديد سيشهد تسليم 60 دراجة بخارية للمحتاجين تم الانتهاء من الاجراءات الادارية الخاصة بها.

 

وأشاد المحافظ بالدور الاجتماعى فى مصر، الذى يأتى ثمرة التعاون بين أجهزة الدولة والمجتمع الأهلى، مؤكدًا على أن محافظة القاهرة مستمرة فى دعم مثل هذه المبادرات وتذليل العقبات التى تعترضها.

 

شهد اللقاء محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى والشيخ خالد صالح وكيل مديرية الأوقاف وعز فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ورؤساء عدد من الجمعيات الأهلية.

احتفالية محافظة القاهرة بتسليم أجهزة تعويضية وطبية لذوى الإحتياجات الخاصة (1)
 

 

احتفالية محافظة القاهرة بتسليم أجهزة تعويضية وطبية لذوى الإحتياجات الخاصة (2)
 

 

احتفالية محافظة القاهرة بتسليم أجهزة تعويضية وطبية لذوى الإحتياجات الخاصة (3)
 

 

احتفالية محافظة القاهرة بتسليم أجهزة تعويضية وطبية لذوى الإحتياجات الخاصة (4)
 

 

احتفالية محافظة القاهرة بتسليم أجهزة تعويضية وطبية لذوى الإحتياجات الخاصة (5)
 

 

 


التضامن الاجتماعي

القاهرة

اخبار القاهرة

ذوي الاحتياجات

المعاقين

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