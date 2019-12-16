محافظ القاهرة: استبعاد المقصرين فى عملهم وإزالة مخالفات البناء بكل حزم

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الاحياء ورؤساء المديريات الخدمية وكافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة على ضرورة تفعيل التواصل مع المواطنين والاستجابة الكاملة لشكواهم وبحث حلولها الجذرية وتذليل كافة العقبات والمشكلات لديهم، وإتباع سياسة الباب المفتوح لمكاتبهم وعدم إغلاقها أمام طلبات المواطنين واستغاثتهم، والسعى لعقد لقاءات دورية وتخصيص يوم محدد اسبوعياَ للقاء الجماهير وتلقى الطلبات والشكاوى وبحثها وحلها، والتواجد بالشارع من خلال المرور اليومى لحل المشكلات علي أرض الواقع ومتابعة المشروعات وتوفير الخدمات كذلك التواصل الإيجابى مع مقترحات وطلبات واستفسارات نواب البرلمان فى نطاق دوائرهم والتعاون معهم بما يحقق الصالح العام للمواطن القاهرى، إيماناَ بأن تحقيق رضاء المواطنين وسكان الحى وتقديم افضل مستوى للخدمات لهم هى المهمة الأساسية والهدف الرئيسى من تواجدهم واعتلاء مناصبهم، محذراَ بانه حان وقت المحاسبة والتقييم واستبعاد أى مسئول مقصر فى أداء مهام عمله.

وجدد المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بضرورة مواصلة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة ممكنة وبكل حزم وقوة وعدم انتظار الدراسات الامنية خاصة فى المهد قبل بيعها للمواطنين واستفادة المخالف من مخالفته، مؤكداَ أنه لا تهاون في إزالة الأبنية المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها لتنفيذ القانون على الجميع وترسيخ هيبة الدولة.

وكلف المحافظ نوابه بالمناطق الأربعة برفع معدل نسية الإنجاز فى الخطة الاستثمارية ومتابعة تنفيذها بأحياء كل منطقة، خاصة أعمال تطوير الشوارع والميادين ورفع كفاءة الإنارة والتشجير وأن يتم ذلك بالتنسيق مع أعمال حفر وتجديد شبكات المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز، حتى يشعر المواطن بحجم مظاهر التغيير على أرض الواقع.