اليوم.. محافظ القاهرة يسلم أطرافًا صناعية وكراسي متحركة لذوى الاحتياجات

يسلم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، أطرافًا صناعية وكراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك في الاحتفالية التي ستقيمها مديرية التضامن الاجتماعي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة .

وأكد محافظ القاهرة أن الاحتفالية تأتى ضمن اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم والعمل على رفع العبء عنهم وتشجيعهم على العمل وتبنى أفكارهم البناءة.

وتساهم الجمعيات الأهلية في توفير الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.