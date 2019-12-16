محافظ الغربية يعزل رئيس وحدة صحيه ويخصم 3 أيام من راتبه لتركه العمل

وفاجئ المحافظ العاملين بالوحدة الصحية بقرية صفط تراب للوقوف على سير العمل بها، وفوجئ المحافظ بتغيب الدكتور رضوان علي رضوان مدير الوحدة عن العمل، فأمر محافظ الغربية بعزله من منصبه، وإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق وخصم 3أيام من راتبه.

واستدعى المحافظ كل من الدكتورة سوسن سلام وكيل مديرية الصحة والدكتور السيد قاعود مدير الإدارة الصحية ثان المحلة، وشدد على توفير الخدمة الطبية للمواطنين فى المستشفيات والوحدات الصحية، والمرور المستمر على المستشفيات، ومحاسبة المقصرين، مؤكدا أنه لن يتهاون مع أي مقصر فى عمله مهما كان منصبه.

وعقب ذلك قام المحافظ بالمرور فى شوارع مدينة المحلة يرافقه رئيس المدينة، وتوجه مره أخرى إلى مكتبه بديوان عام المحافظة.

كان محافظ الغربية قد تفقد زار مدينة المحلة أمس الأحد تفقد خلالها شارع وابور النور وابدى استيائه من تراكم القمامة، وعدم اكتمال الرصف حتى دوران سكة زفتى فى الجانبين.

كما تفقد المحافظ شارع نعمان الأعصر وسعد زغلول وأول شارع الجلاء بمنطقة محب، وابدى المحافظ استيائه من انتشار الباعة الجائلين وتراكم القمامة، ثم عاد لمجلس مدينة المحلة، وعقد اجتماعا مع رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، وعنفهم لسوء حالة النظافة وانتشار الإشغالات ومنحهم المحافظ مهلة حتى يوم الخميس القادم لسرعة رفع تلال القمامة ورفع الباعة الجائلين واكتمال البنية التحتية بعد انتشار الشكاوى من انتشار القمامة بالمحلة.

كما توجه المحافظ لمصنع تدوير القمامة، وطالب بسرعة نقلها للمدفن الصحي بالسادات والتخلص منها،كما شدد على سرعة الانتهاء من البنية التحتية، وسرعة التحول الرقمي، وابدى المحافظ غضبه بسوء شوارع مدينة المحلة وطلب من اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة بمتابعة الأعمال ومتابعة رفع القمامة والاشغالات من شوارع المدينة، قبل اتخاذ أي إجراء ضد رئيس المدينة ورؤساء الأحياء.