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محافظ الشرقية يتفقد مشروعات الصرف و مستشفى الصالحية بفاقوس

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:42 م
محافظ الشرقية يتفقد مشروعات الصرف و مستشفى الصالحية بفاقوس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال توسعات محطة معالجة فاقوس  بطاقة إستيعابية 5 آلاف م3 / يوم بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه، لربط محطات رفع قرى "الديدامون – غزالة عبدون – ميت العز – جهينة القبلية – جهينة البحرية" ، حيث جارى أنه جارى تنفيذ 12 مشروع فى قطاع الصرف الصحى بمركز فاقوس  بتكلفة  2 مليار و 12مليون جنيه  .

و تابع محافظ الشرقية، سير العمل بوحدة طب الأسرة بالصالحية القديمة بالمكان الجديد بمبنى الشروق المؤجر بمنطقة الكحاوشة بالصالحية القديمة، لحين الانتهاء من إحلال وتجديد المركز القديم الصادر له قرار إزالة، جاء ذلك خلال زيارته للمركز وتفقده لأقسام " المعمل – الصيدلية – غرفة الكشف – عيادة  الأسنان ".

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن المركز يقدم جميع خدمات الرعاية الأولية من "تطعيمات، متابعة الحوامل ، تنظيم الأسرة ، خدمات طب الأسنان، الإستقبال والطوارئ، الفحوصات المعملية، والأشعة العادية، تسجيل المواليد والوفيات ، التثقيف الصحي، الصحة الانجابية، علاج غير القادرين ، بجانب مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض" .

كما تفقد تفقد مكتبة مصر العامة بمدينة فاقوس والمقامة بتكلفه ترتقى إلى 20مليون جنيه شامله الإنشاء والتجهيزات، تمهيداً لإفتتاحها رسمياً وتشغيلها أمام المواطنين من أبناء المركز .

يذكر أن المشروع  مقام بالتنسيق مع صندوق مكتبات مصر العامة ومخصص له مساحه إجماليه 1300م ومنشأ على 650م منهم ويتكون من بدروم يستخدم كجراج ودور أرضى يستخدم  قاعه مناسبات وطابقين أول وثانى علوى  يؤسسا كمكتبه  والسطح منشأ برجوله لكبار السن.

 

 

مكتبه فاقوس 12 ديسمبر 3
مكتبه فاقوس 

 

محطه معالجة فاقوس 12 ديسمبر
محطه معالجة فاقوس 

 

طب الصالحة القديمة 6
طب الصالحة القديمة 

 


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