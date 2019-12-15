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محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابى بالزقازيق

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:39 م
محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابى بالزقازيق محافظ الشرقية يتفقد أعمال نفق عرابى
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد "نفق عرابى" بمدينة الزقازيق من ناحية شارع فاروق ، والمقام بتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه ، وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

إطمأن المحافظ من مسئولى الشركة المنفذه عن معدلات الأداء ونسب التنفيذ فى المشروع ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمنى ودخوله الخدمة فى الموعد المحدد ليساهم فى خلق محاور مرورية جديدة ويعمل على فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

كما قام محافظ الشرقية بجولة تفقدية بشارع فاروق بمدينة الزقازيق للاطمئنان على مستوى النظافة، ورفع الإشغالات من الشارع لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وانتقل محافظ الشرقية، إلى حى الحسينية، وشدد على الشركة المسند لها تنفيذ أعمال مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بسرعة الإنتهاء من الأعمال، مشدداً على رئيس مركز الزقازيق بالمتابعة اليومية للمشروع لإسراع الخطى فى التنفيذ بإعتباره مصدر نظيف للطاقة وسيساهم فى إحداث نقلة نوعية وحضارية للمنطقة.

وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف وإعادة رفع كفاءة الشوارع بالمنطقة، والتى تشهد أعمال توصيل مشروع الغاز الطبيعى وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما قام المحافظ بتفقد الشوارع الجانبية لمنطقة الحسينية لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وكذلك الإطمئنان على أعمال رصف وإعادة رفع كفاءة الشوارع بالمنطقة، إستكمالاً لخطة التجميل التى بدأتها المحافظة لإعادة الطابع الجمالى والحضارى لمدنها.

ووجه محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بإزالة الأكشاك المهجورة بجوار المدارس بمنطقة الحسينية وإزالة التعديات أمام المحال التجارية و إلزام أصحابها بالمساحات المحددة لهم وعدم التعدى على الرصيف مؤكداً أنه من حق المواطن أن يجد رصيفا يمشى عليه.

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محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق

 

منط الحسييينية 5
محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق

 

يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق 2
محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق

 

يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق 3
أعمال إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق

 

يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق 4
محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق

 

يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق 6
محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق

 


الشرقية

نفق عرابى

توصيل الغاز الطبيعى

اخبار الشرقية

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