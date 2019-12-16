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محافظ الشرقية : نقل الخدمات الطبية من وحدة الصالحية القديمة لمكان آخر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:08 م
محافظ الشرقية : نقل الخدمات الطبية من وحدة الصالحية القديمة لمكان آخر محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة
الشرقية - فريق المحافظات

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،والدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية نقل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من مركز طب الأسرة بالصالحية القديمة الصادر له قرار إزالة إلى مبنى شروق المؤجر بمنطقة الكحلوشة بالصالحية القديمة، لحين الانتهاء من إحلال وتجديد المركز، وذلك فى حضور النائب محمد كلوب ، والنائبة نوسيلة أبو العمرو أعضاء مجلس النواب ، الدكتور عبد العزيز سليم مدير الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة ، وممثلى من المجتمع المدنى وأهالى القرية .

ويقدم المركز جميع خدمات الرعاية الأولية من "تطعيمات ، متابعة الحوامل ، تنظيم الأسرة ، خدمات طب الأسنان ، الإستقبال والطوارئ ، الفحوصات المعملية ، والأشعة العادية ، تسجيل المواليد والوفيات ، التثقيف الصحى ، الصحة الانجابية ، علاج غير القادرين ، بجانب مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض" .

وتفقد المحافظ الخدمات الطبية المقدمة بالوحدة ، ووجه باستغلال بعض الغرف وضمها ضمن أماكن تقديم الخدمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المترددين وتلقى الخدمة الطبية بها .

 


محافظه الشرقيه

مديريه الصحه بالشرقية

الصالحية القديمة

وكيل صحة الشرقية

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