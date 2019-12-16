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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:03 م
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محافظ الجيزة: إيقاف إصدار تصاريح السير للتوك توك

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:01 م
محافظ الجيزة: إيقاف إصدار تصاريح السير للتوك توك توك توك
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة كتاباً دورياً تقرر فيه أنه على كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء إيقاف كافة تصاريح السير الصادرة منها لتسيير مركبات التوك توك على أن تكون الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هى الإدارة العامة للمرور.
 
وجاء قرار محافظ الجيزة بعد ملاحظته تعدد الجهات المصدرة لتراخيص التوك توك، لحسن سير العمل وانتظامة بما يعود بالمنفعة على الصالح العام.
 
يذكر أن الحكومة أعلنت مؤخرا نيتها لاستبدال التوك توك بسيارات مينى فان، ويتم تعميم ذلك على المدن والأحياء فيما يستثنى القرى والنجوع.
 
 

التوك توك

الجيزة

تصاريح التوك توك

اخبار الجيزة

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