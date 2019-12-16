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محافظ الإسكندرية: "لن أسمح بأى تقصير أو تباطؤ وسيتم محاسبة المقصرين فورا"

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:31 م
محافظ الإسكندرية: "لن أسمح بأى تقصير أو تباطؤ وسيتم محاسبة المقصرين فورا" اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية- جاكلين منير

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عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2019 / 2020، والمشروعات المزمع تنفيذها بالخطة، وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

 

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بها، قائلا: "لن أسمح بأى تقصير أو تباطؤ فى ذلك وسيتم محاسبة المقصرين فورا". 

 

وشدد على المسئولين بضرورة بحث المعوقات التى تواجه تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتذليل الصعوبات الموجودة وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات التى تعمل بمختلف المشروعات لتخرج بصورة متكاملة

 

وأمر المحافظ، بسرعة الطرح للمشروعات المزمع طرحها خلال الفترة الحالية لتعظيم الاستفادة من الوقت وسرعة إنجاز المشروعات، والتى تصب جميعها فى خدمة المواطنين.


الاسكندرية

المشروعات التنموية

محافظ الاسكندرية

الاستثمار

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