محافظ أسيوط يزور مركز شرطة ساحل سليم ..ويؤكد :كلنا فى خدمة الوطن

أسيوط هيثم البدرى

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مركز شرطة ساحل سليم للإطمئنان على تقديم الخدمات وحسن التعامل مع المواطنين والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون مشيدًا بإنضباط العاملين بالمركز وحسن معاملة المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة ساحل سليم ولتفقد المرافق والخدمات وتفقد عدد من الخدمات الأمنية بطريق (أسيوط/ساحل سليم) الزراعى للشد من أزر الضباط والجنود.

و التقى المحافظ بعدد من الضباط والأفراد المتواجدين داخل مركز شرطة ساحل سليم وطالبهم باليقظة الدائمة والتفانى فى العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار خاصة وانهم يقدمون كل غالى ونفيس فى سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه كما التقى عددًا من المواطنين داخل وخارج مركز الشرطة لافتًا إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة السريعة لشكواهم وتسهيل الاجراءات.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة فى ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الهدوء والإستقرار بالبلاد والتصدى للخارجين عن القانون بكل حسم مؤكدًا على إننا جميعًا شرطة وجيش وشعب وقيادة فى خدمة الوطن.



تفقد مركز شرطة ساحل سليم



تفقد مركز شرطة ساحل سليم



تفقد مركز شرطة ساحل سليم