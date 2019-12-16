سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط يزور مركز شرطة ساحل سليم ..ويؤكد :كلنا فى خدمة الوطن

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:53 ص
محافظ أسيوط يزور مركز شرطة ساحل سليم ..ويؤكد :كلنا فى خدمة الوطن محافظ أسيوط يزور مركز شرطة ساحل سليم
أسيوط هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مركز شرطة ساحل سليم للإطمئنان على تقديم الخدمات وحسن التعامل مع المواطنين والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون مشيدًا بإنضباط العاملين بالمركز وحسن معاملة المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة ساحل سليم ولتفقد المرافق والخدمات وتفقد عدد من الخدمات الأمنية بطريق (أسيوط/ساحل سليم) الزراعى للشد من أزر الضباط والجنود.

و التقى المحافظ بعدد من الضباط والأفراد المتواجدين داخل مركز شرطة ساحل سليم وطالبهم باليقظة الدائمة والتفانى فى العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار خاصة وانهم يقدمون كل غالى ونفيس فى سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه كما التقى عددًا من المواطنين داخل وخارج مركز الشرطة لافتًا إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة السريعة لشكواهم وتسهيل الاجراءات.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة فى ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الهدوء والإستقرار بالبلاد والتصدى للخارجين عن القانون بكل حسم مؤكدًا على إننا جميعًا شرطة وجيش وشعب وقيادة فى خدمة الوطن.

 

 

تفقد مركز شرطة ساحل سليم (1)
تفقد مركز شرطة ساحل سليم 

 

تفقد مركز شرطة ساحل سليم (2)
تفقد مركز شرطة ساحل سليم 

 

تفقد مركز شرطة ساحل سليم (4)
تفقد مركز شرطة ساحل سليم 

 

تفقد مركز شرطة ساحل سليم (5)
تفقد مركز شرطة ساحل سليم 

 


محافظه اسيوط

اسيوط

ساحل سليم

الخارجين عن القانون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة