محافظة القاهرة تتسلم 20 أتوبيسا تعمل بالغاز الطبيعى لتطوير هيئة النقل العام

كتب سيد الخلفاوى

تسلمت هيئة النقل العام بالقاهرة، 20 أتوبيسا جديدا تعمل بالغاز الطبيعى، وهى الدفعة الثانية من الاتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى، التى شغلتها منذ عام تقريبا.

وتقيم محافظة القاهرة،غدا الثلاثاء، احتفالية بمناسبة تدشين 20 أتوبيس (دفعة ثانية) تعمل بالغاز الطبيعي ودخولها الخدمة، وكذلك إطلاق تجربة أتوبيس يعمل بالكهرباء في إطار جهود المحافظة لتطوير أسطول هيئة النقل العام.

ويحضر الاحتفالية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، حيث تقام الاحتفالية أمام ديوان عام المحافظة بميدان عابدين .

يذكر أن هيئة النقل العام بالقاهرة تسلمت أول دفعة من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى، منذ عام، وعددها 10 أتوبيسات من إجمالى 121 أتوبيس تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام.





