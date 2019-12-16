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محافظة الجيزة ترفع 65 شجرة سقطت بعدد من الطرق نتيجة سوء الأحوال الجوية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:18 م
محافظة الجيزة ترفع 65 شجرة سقطت بعدد من الطرق نتيجة سوء الأحوال الجوية رفع 65 شجرة سقطت بطرق الجيزة لسوء الطقس
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت محافظة الجيزة من رفع أكثر من 65 شجرة متنوعة الأحجام بعد سقوطهم أثر موجة الرياح والأمطار التى تعرضت لها المحافظة اليوم.

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إلى أنه تم التعامل السريع مع سقوط الأشجار لضمان عدم تأثيرها علي الحركة المواطنين والسيارات لافتاً أنه تم رفع 45 شجرة متنوعة من خلال هيئة النظافة والتجميل من كافة أحياء المحافظة كما تم رفع أكثر من 20 شجرة أخري بالمراكز والمدن .

وأكد محافظ الجيزة أنة تم التشديد علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة من مراجعة حالة الأشجار خلال وعقب سقوط الأمطار لضمان عدم سقوطها حفاظاً على سلامه المواطنين والممتلكات مع ضرورة التركيز على الأشجار الكبيره والمتوسطة الحجم .

وناشد راشد المواطنين بالتعاون مع المحافظة فى سرعة الإبلاغ عن الأشجار التالفة أو المعرضة للسقوط أثر الرياح والأمطار من خلال الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وهو 114 على مدار اليوم .

وفى نفس الإطار واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها لرفع كفاءة النظافة حيث قامت هيئة النظافة برفع 100 طن مخلفات صلبة من حرم الطريق الدائرى بصفط اللبن.

رفع 65 شجرة سقطت بطرق الجيزة لسوء الطقس (1)
رفع 65 شجرة سقطت بطرق الجيزة لسوء الطقس (1)

 

رفع 65 شجرة سقطت بطرق الجيزة لسوء الطقس (2)
رفع 65 شجرة سقطت بطرق الجيزة لسوء الطقس (2)

 

 

رفع 65 شجرة سقطت بطرق الجيزة لسوء الطقس (3)
رفع 65 شجرة سقطت بطرق الجيزة لسوء الطقس (3)

 

 

رفع 65 شجرة سقطت بطرق الجيزة لسوء الطقس (4)
رفع 65 شجرة سقطت بطرق الجيزة لسوء الطقس (4)

 


 


الجيزة

الامطار

الطقس

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صفط اللبن

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