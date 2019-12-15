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محافظ الجيزة يعلن صيانة 15 معدة نظافة بتكلفة 4.5 مليون جنيه

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:08 م
محافظ الجيزة يعلن صيانة 15 معدة نظافة بتكلفة 4.5 مليون جنيه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن تمكنها من إعادة 15 معده نظافة كبيرة يبلغ سعرهم السوقى حاليا أكثر من 50 مليون جنيه للعمل، مجددًا بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف منذ سنوات.

 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال تفقده المعدات عقب الانتهاء من أعمال إصلاحها أن التكلفة الإجمالية للإصلاح بلغت 4,5 مليون جنيه فقط حيث تم إعادتهم مجددًا للعمل بعد توقفهم سنوات حيث وفرت على الدولة عشرات الملايين التى يمكن استغلالها فى مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين.

 

ووجه راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة الاستفادة القصوى من كل الإمكانيات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكى لا تتهالك.

 

كما كلف المحافظ بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة الباقية حتى يمكن الدفع بها فى المناطق التى تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمرارًا لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

 

وأكد محافظ الجيزة للعمال بتحفيزهم ماديًا حال الجد والاجتهاد فى العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءه المعدات التى تعمل حاليًا.

 

كما أشار راشد على الدفع بأى معدات يتم إصلاحها بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية والبؤر الساخنة التى تعانى من ضعف فى أداء شركات الجمع السكنى موجهًا بتوقيع غرامات مشددة وفسخ للتعاقد مع شركات الجمع السكنى غير الملتزمة بمعايير العمل التى تم وضعها مع التشديد على الشركات بضرورة التأكد من الجمع السكنى واستقبال شكاوى المواطنين بشأن ضعف أداء الشركات الواقعة بنطاقهم

 

جاء ذلك خلال جوله محافظ الجيزة رافقه خلالها شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل والمحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة.

 

ومن جانبه أكد شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل أن المعدات التى تم الانتهاء من إصلاحها هم 4 سيارة مكبس كبير و1 سيارة قلاب كبيرة و3 تريلات و4 سيارات مان فئة ال10 عجلات ولودر كبير و2 سيارة نصف نقل.

 
 
 
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الجيزة

النظافة

معدات النظافة

القمامة

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