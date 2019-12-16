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متحدث الكرملين : بوتين فى إسرائيل الشهر المقبل..وأنباء عن لقاء مرتقب مع ترامب

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:54 م
متحدث الكرملين : بوتين فى إسرائيل الشهر المقبل..وأنباء عن لقاء مرتقب مع ترامب بوتين
كتب- هاشم الفخرانى

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أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة إسرائيل  يناير المقبل.

وأضاف بيسكوف فى تصريحات نقلتها صحف عبرية ، أن "الاستعدادات تجري حاليا للزيارة"، إلا أنه لفت إلى أن بلاده ليس لديها علم عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم زيارة إسرائيل بالتزامن مع زيارة بوتين.

وكان بوتين أعلن في ديسمبر الجارى، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم زيارة إسرائيل مطلع العام للمشاركة في فعاليات تتعلق بإحياء ذكرى الهولوكوست.

وفي سياق متصل قال بيسكوف، إن بوتين لن يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر الشهر المقبل في مدينة دافوس السويسرية. وتابع إن "خططه لا تشمل رحلة إلى منتدى دافوس".

يشار إلى أن المنتدى، الذي يحتفل بالذكرى الـ 50 لإقامته من 21 حتى 24 يناير المقبل، يجمع قادة العالم لمناقشة وضع السياسات، ومن بين القضايا الرئيسية التي تتصدر أجندة المنتدى التغير المناخي.

 

 


روسيا

اسرائيل

فلاديمير بوتين

موسكو

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