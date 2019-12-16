بوتين يطلب من لجنة التعاون العسكرى التقنى بالتركيز على الشركاء الأفارقة

ا.ش.ا

أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تعليماته بدراسة المقترحات العديدة المتعلقة بالتعاون العسكرى التقنى، التي وردت فى القمة روسيا - أفريقيا فى سوتشى فى أكتوبر الماضى.

وقال بوتين - خلال اجتماع لجنة التعاون العسكرى الفنى، اليوم الاثنين - "لقد تم خلال قمة روسيا - أفريقيا التأكيد على أن التعاون العسكري التقني الموثوق به والمسؤول هو إحدى أولويات التعاون مع الشركاء الأفارقة".

وأضاف، مخاطبا أعضاء لجنة التعاون العسكري الفني: "أطلب منكم العمل على المقترحات العديدة الواردة بهذا الشأن، مع التركيز على استخدام طرق مرنة للتسليم والمدفوعات".

وكانت القمة الروسية - الأفريقية الأولى عُقدت في مدينة سوتشي في أكتوبر الماضي برئاسة مشتركة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي.

بجانب ذلك، أوصى الرئيس الروسي خلال الاجتماع المذكور بإيلاء اهتمام خاص لأعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورابطة الدول المستقلة وغيرهم من الشركاء التقليديين.