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مبادرة أسرة واحدة: نؤيد وجود صياغة حديثة بقانون الأحوال الشخصية تحفظ كرامة المرأة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:00 ص
مبادرة أسرة واحدة: نؤيد وجود صياغة حديثة بقانون الأحوال الشخصية تحفظ كرامة المرأة محكمة الأسرة’_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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قالت المحامية دينا المقدم، مؤسس مبادرة أسرة واحدة، أن المركز المصرى لحقوق المرأة أعلن عن عدد من المطالب في قانون الأحوال الشخصية الجديد، تضمنت تعديلات بمواد القانون ومطالب أخرى تتعلق بجلسات الحوار المجتمعى.

وأشارت مؤسس مبادرة اسرة واحدة، أن أهم التعديلات التى يطالب بها المركز المصرى لحقوق المرأة تتمثل في تبنى صياغة حديثة تحفظ كرامة المرأة وإنسانيتها، وجعل رب الأسرة الأب والأم، والحفاظ على حقوق الطفل وإعمال المصلحة الفضلى، والنص على أن الولاية حق للمرأة الراشدة تمارسها حسب اختيارها ومصلحتها، وجعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس بعد مراجعة القاضى، وتنظيم تعدد الزوجات واستئذان الزوجة الأولى، وتعزيز صلاحيات قاضى الأسرة لمواجهة حالات العنف ضد المرأة والأطفال وإحالتها للقضاء الجنائى.

وتابعت المحامية، أن من أهم مطالب المركز المصرى لحقوق المرأة، إعادة صياغة القانون بصياغة حديثة تحفظ للمرأة كرامتها، وإنسانيتها، وتعزيز آليات التوافق والوساطة من خلال تعزيز صلاحيات قاضى الأسرة للتأكد من الدخل.

وأضافت مؤسس مبادرة أسرة واحدة، أن المطالب الأخرى التى تتعلق بجلسات الحوار المجتمعى تتمثل ضم مشروعات القوانين التى تم إعدادها من المجتمع المدنى للنقاش، ودعوة المنظمات النسائية للمشاركة في اللجنة لمناقشة القانون.

وأكدت دينا المقدم، أنها ستقوم بتبنى مطالب المركز المصرى لحقوق المرأة وعرضها على نواب البرلمان،كما أنها لديها نسخة من مشروع قانون المركز المصرى لحقوق المرأة ستقوم بتقديم نسخة منه إلى أعضاء مجلس النواب لبيان إمكانية مناقشته جنبا الي جنب مع مشروعات قوانين النواب عند بدء جلسات الحوار المجتمعى بالمجلس.


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