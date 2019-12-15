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أية تطلب الطلاق للضرر بعد 3 شهور زواج: حاولت الانتحار بسبب حماتى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:13 ص
أية تطلب الطلاق للضرر بعد 3 شهور زواج: حاولت الانتحار بسبب حماتى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

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أقامت زوجة، دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، شكت فيها من تدخل حماتها فى حياتها الزوجية، مما سبب لها مشاكل وصلت لطردها من المنزل، لتؤكد: "حاولت الانتحار بسبب تحريض حماتى لزوجي، وإقناعه بخيانتى له، ودفعه للتعدى على بالضرب المبرح، وحرمانى من التواصل مع أهلي".

وأضافت أية.ن.م، البالغة من العمر 33 عام، أثناء جلسات القضية رقم 6312 لسنة 2019:" مكثت 3 شهور مع زوجى كنت مجرد قطعة أثاث، لا رأى لى فى حياتى ومنزلى، لدرجة دفعتنى للإقدام على محاولة الانتحار بسبب تحكمات حماتى" .

وأكملت: "طردت من منزلى دون أن أخذ حتى متعلقاتى الشخصية، بعد أن تعدت على حماتى بالضرب، ودفعت شقيقة زوجى بتجريدى من ملابسي، والتقاط الصور لى، وذلك لمساومتى على حقوقى الشرعية".

وتؤكد الزوجة: "فى كل خلاف ينشب بينى وحماتي، كان زوجى يلجأ لتهديدى بالطرد من المنزل، ويساند أهله، ويرفض أن ينفق على، ويجبرنى على النزول للتسول من حماتى".

وتضيف: "تدهورت حالتى الصحية، وفقدت 23 كيلو خلال شهور زواجي، بسبب منع حماتى لزوجى من شراء أى أطمعة وتناولها بشقتي، خوفا فى أن أستقل عن الحياة برفقتهم".


محكمه الاسره

تدخل الأهل

كيد الحموات

العنف الاسري

قانون الأحوال الشخصية

الطلاق للضرر

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