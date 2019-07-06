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متلازمة توريت خلل عصبى يصيب الأطفال الذكور.. تعرف على أعراضه

السبت، 06 يوليه 2019 04:30 ص
متلازمة توريت خلل عصبى يصيب الأطفال الذكور.. تعرف على أعراضه متلازمة توريت - أرشيفية
كتبت هند عادل

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متلازمة توريت خلل عصبى يظهر عند الأطفال منذ سن العامين وحتى 15 عاما وينتشر عند الذكور، وهى اضطراب يشتمل على حركات تكرارية أو أصوات غير مرغوب بها لا يمكن السيطرة عليها بسهولة، حسبما ذكر موقع"mayoclinic".
 
متلازمة توريت
متلازمة توريت
 
يظهر الطفل المريض بمتلازمة توريت حركات وأصوات مفاجئة وغير متوقعة ومتكررة مثل رمش بالعين بشكل متكرر، أو لمْس الأشياء أو شمها، انتفاض الرأس فى حركات متكررة ملحوظة، هز الكتف، والمشي بنمط معين، سرعة حركة العين، إشارات بذيئة، نفضان الأنف، الانحناء أو الالتفاف، حركات الفم، القفز.
 
كما تظهر الأعراض على شكل تشنجات صوتية مثل الشخير، أو تَكرار كلمات أحد أو عباراته، والسعال، والنحنحة، استخدام كلمات مبتذلة أو فاحشة أو سيئة، النّباح.
 
قد تبدأ الأعراض فى الظهور عند الطفل المصاب يسبقها شعور جسدى غير مريح  مثل حكة، أوارتعاش، أو توتّر.
 
وليست كل التشنجات اللاإرادية تشير إلى متلازمة توريت، يصاب العديد من الأطفال بتشنجات لا إرادية تختفى بدون تدخل بعد أسابيع أو أشهر قليلة، ولكن كلما أظهر الطفل سلوكًا غير عادى، من المهم تحديد السبب واستبعاد المشكلات الصحية الخطيرة.

متلازمة

متلازمة توريت

اعراض متلازمة توريت

اسباب متلازمة توريت

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