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مؤسس Redds كابيتال الكندية: الذكاء الاصطناعى وفر 58 مليون وظيفة حول العالم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:53 ص
مؤسس Redds كابيتال الكندية: الذكاء الاصطناعى وفر 58 مليون وظيفة حول العالم ستيفين إبراكى، الرئيس والمؤسس المشارك فى Redds كابيتال لإدارة الشراكة العامة بكندا
كتب سمير حسنى

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أكد ستيفين إبراكى، الرئيس والمؤسس المشارك فى Redds كابيتال لإدارة الشراكة العامة بكندا، على أهمية الذكاء الاصطناعى فى زيادة الناتج المحلى للدول، كاشفا عن زيادة فى اقتصاديات العالم بقيمة 16 تريليون دولار ما يتجاوز إجمالى الناتج المحلى لدولتين مثل الصين واليابان.

وقال ستيفين إبراكى، خلال جلسة "الذكاء الاصطناعى والبشر: من المتحكم؟"، بمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الذكاء الاصطناعى اجتاح كل المجلات منذ 2017، حيث وفر نحو 58 مليون وظيفة جديدة.

وعن تأثير الذكاء الاصطناعى، قال: إن تأثير الذكاء الاصطناعي موجود فى كل حياتنا، حيث يوجد فى الهواتف، مضيفًا: " لديَ شريحة تستطيع أن تعمل 6 تريليونات معاملة كل لحظة".


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