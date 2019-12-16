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أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:10 ص
أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم منتدى شباب
شرم الشيخ - محمد الجالى

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تتواصل فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، بـ13 جلسة بمختلف القاعات بمركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء السبت الماضى، النسخة الثالثة من المنتدي، وشهد الحفل الافتتاحى إطلاق أغنية "الحضارة يعنى مصر" التى تعبر عن الرسالة الأكبر والأهم لمنتدى شباب العالم، والتى تم التركيز عليها منذ العام الماضى 2018 وتستمر هذا العام كمحور لفعاليات المنتدى فى نسخته الثالثة 2019.

 

ومن المقرر أن تُعلن توصيات منتدى شباب العالم 2019 فى اليوم الأخير للمنتدى غداً الثلاثاء، ثم يُقام الحفل الختامى للمنتدى.

 

وجلسات اليوم الاثنين هي:

 

1- الذكاء الاصطناعى والبشر: من المتحكم؟

2- آفاق التنمية المستدامة فى إفريقيا: فرص وتحديات.

3- المرأة والحق فى التنمية.

4- التحديات التى تواجه العمل الإبداعى فى عصر التكنولوجيا الرقمية.

5- دور الفنون فى التعامل مع قضايا الإنسانية.

6- كيف تبقى آمنا فى العالم الرقمي.

7- مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

8- تنمية رأس المال البشري: الفرص والتحديات.

9-Block Chain: تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة.

10- التعاون فى قطاع الطاقة بين دول المتوسط.

11- دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك.

 

12- نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط.

 

13- وتستمر الجلسة الخاصة بـ WYF LABS لليوم الثانى.


السيسي

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

الذكاء الاصطناعى

اليوم السابع بلس

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