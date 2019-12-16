لماذا تصاب بالصداع عند ارتداء نظارة طبية جديدة لأول مرة

كتبت إيناس البنا

قد تشعر بعد ارتداء نظارة طبية جديدة بحدث صداع وقد تعتقد أنه نتيجة خطأ بالنظارة، ولكن يعتبر الصداع المبدئي الناتج عن النظارات الجديدة طبيعيًا جدًا.

ووفقا لموقع " self" إذا كنت ترتدي نظارة طبية بالفعل ولم تتغير الوصفة الطبية الجديدة بشكل جذري، فستعمل عينيك على ضبطها بسهولة، ولكن إذا كنت ترتدي نظارة لأول مرة أو تتعامل مع تغيير كبير في الوصفات الطبية، فسيتعين على عينيك أن تتخلى عن أي استراتيجيات كانت تستخدمها لرؤية العالم بأكبر قدر ممكن من الوضوح، لذا قد تشعر ببعض الصداع.

فعندما تحصل على نظارات جديدة، فإن عينيك تتعلم الآن التعويض عن المتطلبات البصرية المتغيرة التي لم تكن معتادة عليها، حيث تتكون العين من عضلات صغيرة وأنظمة تركيز تتعدل وفقا للرؤية الجديدة، نظرًا لأن تلك العضلات وأنظمة التركيز يجب أن تعمل بشكل مختلف فجأة، فقد تصاب بصداع .

ولكن في بعض الأحيان قد يشير الصداع الناتج عن النظارات الجديدة إلى مشكلة أكبر إذا استمر الصداع طويلا لأن من المقرر أن يزول بعد أيام قليلة، ولكن إذا كنت تعاني من صداع مستمر أو إجهاد في عينيك يصل إلى أسبوع أو أكثر، فهذا ليس طبيعيًا أبدًا ويجب استشارة طيب العيون مرة أخرى، خاصة إذا كنت تواجه مشكلات أخرى مثل الدوخة.

تأكد من أن اطارات النظارة لا تشكل ضغط على أنف أو خلف أذنيك لأنها فى تلك الحالة قد تصاب بالصداع، أيضا عدم دقة مقاسات النظارة أثناء الاختبار قد تتسبب فى الصداع نتيجة إجهاد العين.