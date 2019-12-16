لجينة صلاح: السوشيال أثرت على معايير الجمال لدى الفتيات وأنا الميديا المضادة

أكدت لجينة صلاح، خبيرة التجميل ومراسلة قناة أبو ظبى الإماراتية، أن السوشيال ميديا، أثرت على مقاييس ومعايير الجمال لدى الفتيات.
وكشفت لجينة فى لقاء لها على قناة العربية، فى برنامج "صباح العربية"، أن الميديا أثرت على معايير الجمال، وقالت :"لازم البنت تبقي شكل معين ومقاس معين، وإلا مش هيبقى عندها مقاييس الجمال".
في الوقت اللي فيه كل الشاشات بتحاول جاهدة تقنع البنات تبقي مقاس معين و شكل معين علشان تناسب مقاييس الجمال انا قررت احارب ده بالميديا العكسية و ابين للبنات ان لسه في ناس حبة و متقبلة نفسها زي ما هي في الوقت اللي بيتمارس علي البنت ضغط كبير علشان تتحط تحت مسمي "جميلة" من وجهة نظر المجتمع و اكن الجمال بيتقارن بملاك مفيهوش غلطة فالبنت تجوع نفسها و تخلص كل فلوسها علي كريمات التفتيح و تحرق شعرها علشان يفتح و تفضل تبوظ في خلقة ربنا علي اساس انها كدة "بتصلح" مش بتبوظ ... مش ضد التغيير بس ضد الاعتماد عليه و تحديد قيمتك علي اساسه متنسوس ان الناس اللي حطوا مقاييس الجمال ناس زيينا يعني كلامهم نسبي مش مقدس! For full interview LINK IN BIO 👆🏼
وتابعت :" أنا بقيت بحارب دا أنا الميديا المضادة، أنا شكلى مختلف، وعايشة حياتى، وكل واحد لازم يتقبل الحلو فيه والوحش فيه، دا مش مانع أنه يغير نفسه، لكن مقبل ما يغير يكون بيحب ومتقبل نفسه".
وحمل اللقاء عنوان "لجينة صلاح تحول إصابتها بالبهاق إلى سبب للنجاح".
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