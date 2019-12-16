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لجنة الثقافة والآثار بالبرلمان تبحث مع الحكومة خطة تسويق المتحف الكبير

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:00 ص
لجنة الثقافة والآثار بالبرلمان تبحث مع الحكومة خطة تسويق المتحف الكبير المتحف المصري الكبير
كتب محمد مجدى السيسى

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قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إنه أجرى اتصالا مع وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، على خلفية اجتماع اللجنة الأخير حول خطة تسويق المتحف المصرى الكبير، واتفقا على عقد اجتماع آخر خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف "هيكل" لـ "اليوم السابع"، أنه تأكد من عدم صحة الأرقام التى عرضتها مسئولة وزارة الآثار خلال الاجتماع، وأن الاجتماع المقبل سيشهد عرضاً للأرقام الصحيحة بحضور وزير الآثار، فى حال سماح وقته لذلك.
 
وكان أسامة هيكل قد رفع اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، المنعقد لمناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن خطة الحكومة ممثلة فى وزارات الآثار والثقافة والاتصالات، للبدء فى الترويج الإلكترونى لآثار مصر وافتتاح المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية، لعرض أرقام غير دقيقة من جانب الوزارة.
 
 

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