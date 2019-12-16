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كيف يمكن أن يكون التدخين سببا فى إصابتك بمرض السكر؟

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:30 م
كيف يمكن أن يكون التدخين سببا فى إصابتك بمرض السكر؟ التدخين وتأثيرها على مرض السكر
كتبت إيناس البنا

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"التدخين ضار بالصحة"، عبارة يراها المدخنون ويسمعونها في كل مكان ولكن نادراً ما يهتمون بها، ولكن تحذيرات طبية جديدة تشير إلى تأثير التدخين على مستوى السكر فى الدم.

وفقا لتقرير موقع " diabetes"، فإن النيكوتين الموجود في السجائر يسبب الإدمان ويمكن أن يجعل مستويات السكر في الدم تتقلب بسرعة، كما أنه يغير الطريقة التي يستخدم بها الجسم الجلوكوز في الدم، فمع كل دخان، فأنت تغذي جسمك بمزيد من النيكوتين، وتزيد من فرص الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري وقد يزيد الأمر سوءا.

النيكوتين يغير الطريقة التي تستجيب بها خلايا الجسم للأنسولين، وهي حالة تعرف باسم مقاومة الأنسولين، كما أنه يزيد الدهون الثلاثية المرتبطة بمقاومة الأنسولين، وإذا ظلت مستوى السكر في الدم مرتفعًا لفترات طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى وتلف الأعصاب وعينيك.

أعراض مرض السكري لدى المدخنين
 

إذا كنت تدخن الكثير من السجائر في يوم واحد، فأنت عرضة لخطر كبير للإصابة بمرض السكري، ولتحديد ما إذا كان يجب عليك زيارة طبيبك أم لا، إليك قائمة بأعراض مرض السكري التي يجب أن تكون على دراية بها:

 

التبول المتكرر
 

تؤدي الزيادة في مستويات الأنسولين إلى انتقال السوائل للخلايا وتسبب فقدان الجلوكوز في الجسم، مما يؤدي إلى امتلاء المثانة ويؤدي إلى كثرة التبول.

 

زيادة الجوع
 

بسبب عجز الجسم عن استخدام الجلوكوز، تنخفض طاقة الخلايا وتجعلك تشعر بالجوع، الشعور المفاجئ بالجوع أكثر من المعتاد هو علامة واضحة على أنه يمكن أن يكون هناك منطق وراء ارتفاع مستويات السكر في الدم في جسمك.

زيادة الوزن
 

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، ويمكن أن يكون الوزن الزائد حول البطن علامة على مرض السكري.

 

الخمول
 

نظرًا لأن الجسم غير قادر على استخدام الجلوكوز في الدم بسبب نقص الأنسولين، فإن الخلايا تتضور جوعًا عن الطاقة، مما يجعلك تشعر بالتعب.

 

الرؤية الضبابية
 

المستويات العالية من الجلوكوز في الدم تؤدي إلى فقدان السوائل من العينين، مما يعيق رؤيتك ولن تكون قادرًا على الرؤية بوضوح.

 

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لمرض السكري لدى المدخنين:

  • التهيج.
  • وخز أو خدر في اليدين والقدمين.
  • ضعف الانتصاب.
  • انخفاض هرمون التستوستيرون.
  • جفاف الفم .
  • حكة في الجلد.
  • غثيان.
  • القلق.
  • الصداع المتكرر.

التدخين

اضرار النيكوتين

مرض السكرى

الصداع

انخفاض هرمون التستوستيرون

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