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الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:42 م
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ترتبط مدة مرض السكرى بزيادة مخاطر الوفيات على المدى القصير

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:00 م
ترتبط مدة مرض السكرى بزيادة مخاطر الوفيات على المدى القصير مرض السكر
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن التاريخ المرضى لداء السكر يرتبط بالوفاة المبكرة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، استخدم الباحثون بقيادة الدكتور "أوليف تانج"، من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة في بالتيمور، بيانات من 791 من كبار السن (تتراوح أعمارهم بين 66 إلى 90 عامًا ؛ إناث 58%) لمدة 6 سنوات من المتابعة، لتقييم مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب الوعائية والقلبية قصيرة الأجل المرتبطة بارتفاع السكر في الدم في كبار السن.

ووجد الباحثون أن 24% من المشاركين لديهم مرض القلب والأوعية الدموية السائد، وكانت معدلات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب 21 لكل 1000 شخص في السنة بين أولئك الذين لا يعانون من مرض السكري ، و 23 لكل 1000 بالنسبة لمرضى السكري ، و 33 لكل 1000 من المصابين بمرض السكري الذي تم تشخيصه مؤخرًا، و 29 لكل 1000 بالنسبة لمرضى السكري المصابين لمدة قصيرة ، و 48 لكل 1000 بالنسبة لمرضى السكري المصابين بالمرض لفترة طويلة.

وأضاف الباحثون أن مرضى السكري المشخصين حديثًا لم يرتبطوا بشكل كبير بزيادة خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب أو الوفيات القلبية الوعائية بعد تعديل عوامل الخطر القلبية الوعائية الأخرى.

لاحظ الباحثون أن مخاطر الوفيات الزائدة كانت مركزة في المقام الأول بين المشاركين المصابين بداء السكري الذى أصاب الأشخاص لفترة طويلة.

وتؤكد النتائج أن مدة مرض السكري مهمة في رعاية كبار السن المصابين بالسكري ودعم التركيز على عوامل نمط الحياة وإدارة مخاطر القلب والأوعية الدموية.

 

 

 


مرض السكر

السكر

الوفيات

وفيات السكر

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