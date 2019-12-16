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كيف تسدد فاتورة التليفون الارضى لشهر أكتوبر 2019؟

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:51 م
كيف تسدد فاتورة التليفون الارضى لشهر أكتوبر 2019؟ التليفون الأرضى
كتبت هبة السيد

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انتهت المهلة المحددة من الشركة المصرية للاتصالات لعملائها لسداد الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأرضى لشهر اكتوبر الماضى، اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2019، واتاحت الشركة المملوكة للدولة العديد من طرق الدفع بتجنب انتهاء الخدمة حيث أمهلت الشركة عملائها للدفع لمدة شهرين

 

ويمكن دفع فاتورة التليفون الارضى عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالات WE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن السداد عبر منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

 

وكانت الشركة المصرية للاتصالات we قد أصدرت فاتورة التليفون الأرضى الربع سنوية شهر أكتوبر 2019 واستمرت فى تحصيلها حتى 14 نوفمبر الماضى، وذلك على أن يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14 ديسمبر الجارى، وذلك على أن يتم دفع غرامات تأخير على المتأخرين بداية من يوم 15 ديسمبر وقطع الحرارة عن الخط إرسال واستقبال.


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