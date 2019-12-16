تعرف على طرق سداد فاتورة التليفون الأرضى

كتبت هبة السيد

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات، العديد من طرق الدفع لسداد فواتير التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2019، وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالات WE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ، كما يمكن السداد عبر منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

وللاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2019، يمكن للعميل الاتصال بخدمة 111 أو الاستفسار عنها من خلال صفحة الشركة على الإنترنت.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات we قد أصدرت فاتورة التليفون الأرضى الربع سنوية شهر أكتوبر 2019 واستمرت فى تحصيلها حتى 14 نوفمبر الماضى ، وذلك على أن يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14 ديسمبر الجارى ، وذلك على ان يتم دفع غرامات تأخير على المتأخرين بداية من يوم 15 ديسمبر وقطع الحرارة عن الخط آرسال واستقبال.

ويصل عملاء التليفون الأرضى الى نحو 8.21 مليون اشتراك، يستحوذ المشتركين حكومى 3% والمشتركين تجارى 12% والمشتركين منازل 85.%.

وتوجد شركتين لتقديم خدمات التليفون الأرضي فى السوق المصرب وهما المصرية للاتصالات و اتصالات مصر.

165التحديد هى عمر إنشاء الشركة المصرية للاتصالات، والتى بدأ إنشاؤها عام 1854 تحت مسمى الشركة "الشرقية للتلغراف"، وذلك قبل اختراع التليفون عام 1876.. وفى نفس عام افتتاحها أطلقت الشركة أول خط تلغراف يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية.

وظلت خطوط الربط بين العاصمة والإسكندرية هى التلغراف، وذلك حتى أنشأت الشركة فى عام 1881 أول خط تليفون ثابت يربط بين المدينتين قبل أن تتوسع فى الربط بين بقية المحافظات عام 1883، حيث تم تمديد الخطوط التليفونية لبورسعيد والإسماعيلية والسويس.