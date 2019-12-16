قومى المرأة بالإسماعيلية يختتم فعاليات مبادرة 16 يوم لمناهضة العنف

الإسماعيلية – جمال حراجى

اختتم فرع المجلس القومى بمحافظة الإسماعيلية برئاسة ماجدة النويشى مقررة الفرع، وبمشاركه عضوات المجلس والنائب أشرف عماره احتفالية مبادرة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والذى تم تنظيمه بمكتبه مصر العامة بحضور عدد الأخصائيات الاجتماعيات وطالبات المدارس، وفريق من الأمانة العامة للمجلس، تحت رعاية محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمى بشارة وبحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية .

واستهلت النويشى كلمتها بتقديم الشكر والإشادة بدور الأخصائيات الاجتماعيات فى التوعية والتوجيه والمتابعة، مؤكدة على أن التربية قبل التعليم وتحدثت عن أهم الأنشطة التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة ومنها - حصر جميع المشكلات التى تعانى منها السيدات من خلال حملات الطرق على الأبواب، خاصة فى جميع المراكز والقرى والنجوع والكفور، حيث أنها المناطق الأكثر احتياجا للعديد من الخدمات فى المحافظة، ومشكلة ارتفاع نسبة الطلاق فى المحافظة وبالتالى المجلس كان منوط به الحد من هذه الظاهرة التى تهدد أمن واستقرار محافظة الإسماعيلية بشكل خاص، ومصر كلها بشكل عام.

لذلك قام المجلس بالتعاون مع جامعة قناة السويس لعمل دراسة بحثية عن أهم أسباب الطلاق.

وقام المجلس القومى للمرأة بالتحرك للقضاء على الظاهرة وذلك بإنشاء مركز تأهيل المقبلين على الزواج، والذى يستهدف توعية وتثقيف وتأهيل أربع شرائح فى المجتمع المقبلين على الزواج، وحديثى الزواج، الآباء والأمهات، والمنفصلين من الجنسين، وتم عمل العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية بالمركز.

وأشارت النويشى إلى ما تم بقرية البياضية وأهم المشكلات التى تم اكتشافها هناك حيث ينتشر الزواج المبكر وزواج القاصرات وعدم توافر الأوراق الثبوتية لبعض السيدات وبالتالى حرمانها من جميع الخدمات التى توفرها الدولة وأيضا زيادة عدد الأطفال المعاقين فى كل منزل.

وأكدت النويشى على ضرورة عمل ندوات توعوية للسيدات طول الوقت وخصوصا فى المراكز والقرى والنجوع، كما تناولت مشكله انتشار القمامة بالأحياء ولابد من التصدى لها حيث سيطلق المجلس مبادرة(مدينتى نظيفة) بالتعاون مع المحافظة والإدارة المحلية وجميع الأجهزة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة لعودة المحافظة جميلة نظيفة كما كانت.من خلال الدائرة المستديرة الذى سينظمها المجلس.

وفى ختام كلمتها أشادت ماجدة النويشى مقررة فرع المجلس القومى بكلمة سيادة الرئيس فى مؤتمر السلام الأفريقى والتى أشاد فيها بأهمية دور المرأة فى المجتمع ودعمها كل الدعم من خلال الموافقة على جميع القوانين التى حول تمكين المراة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وخلال اللقاء دار حوار

وإقامة ندوات توعية للآباء والأمهات وإقامة ندوات توعوية للشباب أيضا وليس الفتيات فقط،وفى كلمته، أشاد اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية لدور المرأة كشريك أساسى لنهضة وارتقاء الوطن، والدور الذى تقوم به كبير وان الرئيس مهتم جدا بالمرأة والشباب وتوفير كل الدعم لهم

ثم تحدث عن مشكلة القمامة وأنها مشكلة مؤرقة جدا ولكن المرأة هى الأساس أيضا فى هذه المشكلة وانه لابد من إقامة ندوات توعية من قبل المجلس والأخصائيات الاجتماعيات.

واختتم اللقاء بعرض مسرحى تفاعلى تحت عنوان (كلمة السر ) لفريق" من كل حتة للفنون"، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والذى جسد العديد من القضايا التى تخص المرأة فى المجتمع مثل، ختان الإناث..الزواج المبكر..الإدمان..عدم تحمل المسؤلية من قبل الزوج.



جانب من اللقاء