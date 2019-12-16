الرى تناقش مؤشرات قياس الأداء للعام المالى لمشروعات الوزارة ببرنامج الحكومة

كتبت أسماء نصار

عقدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعا مع ممثلى التخطيط والمتابعة بجهات الإسناد بالوزارة لمناقشة مؤشرات قياس الأداء للعام المالى 2020/2021 لمشروعات الوزارة ببرنامج الحكومة.



أوضح تقرير أن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حول خطة الهيئة فى مجال الصرف المغطى خلال العام المالى 2019 /2020، والتى تتضمن إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 الف فدان بشبكات الصرف المغطى وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه منها 44,500 ألف فدان بالوجه البحرى بالإضافة إلى 15,500 ألف فدان بالوجه القبلى، بهدف تحسين جودة وخصوبة التربة الزراعية وتوفير التصرفات المائية المعالجة للمساهمة فى تلبية احتياجات قطاع الزراعة من المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية الأمر الذى يؤدى إلى دعم الاقتصاد القومى.



أشار التقرير إلى أن الهيئة قامت منذ بداية العام المالي حتى الآن بتنفيذ صرف مغطى لحوالى 13.254 ألف فدان على مستوى الوجه البحرى، إلى جانب تنفيذ 8,708 ألف فدان على مستوى الوجه القبلى، ليصبح إجمالى الزمام الذى تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 21.962 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 37% من إجمالى المستهدف خلال هذا العام حتى الأن وبتكاليف بلغت 329.6 مليون جنيه.