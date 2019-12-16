فيلم تسجيلى يكشف تأثيرات الذكاء الاصطناعى بمنتدى شباب العالم

كتبت هبة السيد - هيثم سلامة

شهدت جلسة " الذكاء الاصطناعى والبشر من المتحكم؟" والتى يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنتدى شباب العالم ألذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلى عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعى.

وأوضح الفيلم إن الذكاء الاصطناعى بدل منذ خمسينات القرن الماضي وشهد تطورت كبيرا فى وقتنا الحالى، حيث تشهد التكنولوجيا تطورا مزهلا على مستوى العالم، وللتأثير الإيجابي والسلبي للذكاء الإصطناعى والإجراءات التى تتخذها العديد من الحكومات للاستفادة منها لاسيما بعد أزمة تسريب بيانات فيسبوك منذ عامين ومثوب مؤسسه للاستجواب من جانب الكونجرس الأمريكى.

ويعرف الذكاء الاصطناعى بأنه علم وهندسة صنع آلات والذكاء الذى تبديه الآلات والبرامج بما يحاكى القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع تبرمج فى الآلة، كما أنه يعنى بكيفية صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكى.

وتتسابق كبرى شركات التكنولوجيا فى العالم فى تطوير حلول وتطبيقات وتقنيات للذكاء الاصطناعى، فضلا عن تطوير الروبوت لمختلف الاستخدامات أو تطوير تقنيات مذهلة تحاكى البشر، فضلا عن قيام شركات مصرية باستخدامه فى العديد من التطبيقات ومنها الكول سنتر.