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فيديو.. نائبة تركية معارضة: حزب أردوغان إلى مزبلة التاريخ

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:55 م
فيديو.. نائبة تركية معارضة: حزب أردوغان إلى مزبلة التاريخ اردوغان
كتب أحمد عرفة

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بثت منصات تركية معارضة، فيديو لنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي، ليلى جوفان، تؤكد فيه أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا مصيره مزبلة التاريخ.

 

وقالت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطى، خلال الفيديو: تركيا لن تتمكن من حل أى من أزماتها دون حل الأزمة الكردية، فحزب العدالة والتنمية ينهار مثل تساقط الأوراق فى فصل الخريف لم يعد أمامه فرصة أخرى، وسيكون مصيره سلة القمامة كغيره ممن سبقوه من الأحزاب الأخرى التى لم تقدم حلولًا.

وتابعت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي: نحن هنا سنتحدث عما عشناه فى منطقتنا وما سنعيشه وسنتذكر أصدقائنا الذين حرقوا فى تفجيرات مدينة جزرة فى 14 ديسمبر 2015 هذا اليوم سيظل حيًا فى ذاكرتنا كيوم أسود بالنسبة لتركيا وبالنسبة للإنسانية فقد عشنا يومًا مأسويًا لقد أرادوا منهم أن يستسلموا من خلال حرقهم ولكنهم لم يستسلموا، وقتل عشرات المدنيين فى هجوم شنه الجيش التركى على مدينة جزرة قبل 4 سنوات، بغرض ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستانى.

 

 


اردوغان

تركيا

ازمه تركيا

المعارضه التركيه

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