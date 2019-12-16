فتاة أمريكية تفسد حفل زفافها بسبب رقصة العريس وأمه.. اعرف التفاصيل

كتب محمد رضا

صدمت ردة فعل عروس أمريكية جميع الحاضرين فى حفل زفافها، بعد أن انفجرت فى نوبة غضب بعد تصرف يبدو طبيعيًا من عريسها، لكنها كانت قد طلبت منه عدم القيام به قبل الحفل.

ذكر أحد رواد موقع "ريديت"، القصة على منتدى خاص بـ"العرائس"، موضحًا أن العروس فقدت والدها وهى فى سن صغيرة، مما دفعها للاشتراط على زوجها ألا يرقص مع والدته خلال حفل الزفاف، لأنها لن تحظى برقصة مماثلة من والدها الراحل.



حفل زفاف

وبالرغم من غرابة الطلب الذى أثار حزن والدة العريس، فإنها وافقت عليه، إلا أن الأمور لم تسر وفق المخطط خلال الحفل، فمع توجه الحاضرين إلى مكان الرقص، نسى العريس الطلب أو تجاهله، ورقص مع والدته بشكل عفوى، مما دفع الحاضرين للتجمع حولهما وتشجيعهما، ليثير المشهد غضب العروس، التى قامت برد فعل صادم، وذلك حسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين.

فقد غادرت العروس القاعة فورًا وهى تصرخ وتبكى وتسب وتلعن، ثم توجهت إلى دورة المياه لتكمل نوبة الغضب هناك، وما شكل صدمة للكثير من الحاضرين، ولرواد مواقع التواصل الاجتماعى أيضًا، هو أن الزوجين بقيا سويًا خلال مراسم الحفل بعد ذلك، ونجحا فى تجاوز تلك المشكلة.

من جانب آخر، رأى بعض رواد مواقع التواصل، أن للعروس الحق فى أن تغضب نظرًا لأنها فقدت والدها، مشيرين فى الوقت نفسه إلى أن رد فعلها كان مبالغا فيه.