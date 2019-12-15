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شاهد .. العريس يفسد حفل زفافه بسبب التورته

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:44 م
شاهد .. العريس يفسد حفل زفافه بسبب التورته حفل الزفاف
وكالات

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أفسد العريس حفل زفافه ، بسبب تصرفاته الهوجاء والعصبية، وبدلا من أن يكون أسعد يوم في حياته وحياة عروسته ، تحول الحفل إلى ما يشبه المآتمم.

ونقل موقع سكاى نيوز عربية أن القصة بدأت أثناء مراسم تقطيع كعك حفل الزفاف، إذ غابت الابتسامة المعتادة عن وجهي العروسين، وحل مكانها القلق والتوتر. 

ييبب
 

يييي
 
ويظهر الفيديو العريس وهو يمسك بيد عروسته بقوة أثناء تقطيع الكعكة ذات الأدوار المتعددة، قبل أن يلقى بالسكين على الأرض.
 
وحاولت امرأة موجودة في المكان احتواء الموقف، فأعطت العريس السكين مرة أخرى لعلّه يكمل المراسم على خير، فعاد الكرة مرة أخرى، ليرمي السكين على الطاولة.
 
وبد أن التوتر وصل ذروته على وجه العروس، التي كان من المفترض أن تتلقى قطعة من الحلوى البيضاء في فمهما من عريسها، عملا بالتقليد الشهير.
 
وهذا ما لم يحدث، فعمدت المرأة التي تقف بالجوار إلى التدخل مرة أخرى وقطعت جزءا من كعكة حفل الزفاف، وقدمتها للعريس عسى أن يطعمها لعروسه.
 
وفعل العريس ما هو مطلوب منه، لكن ببرود، فلقم رفيقة عمره المستقبلية قطعة صغيرة، ثم أكل قطعة صغيرة، وكل ذلك بلا أي ابتسامة.
 
وفي النهاية انفجر العريس، إذ انتزع زجاجة شراب من شخص فى الحفل وشرع في هزها بعنف، قبل أن يقدم بعصبية بالغ على ركل كعكة حفل الزفاف، الأمر الذى أثار صدمة العروس والحاضرين بعدما أفسد حفل الزفاف بتصرفه ذلك.
 


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