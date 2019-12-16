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الاثنين.. جامعة القاهرة تخرج الدفعة الثالثة من حاضنة أعمال سياسة واقتصاد

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:43 ص
الاثنين.. جامعة القاهرة تخرج الدفعة الثالثة من حاضنة أعمال سياسة واقتصاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تنظم حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بـ جامعة القاهرة، يومًا لتخريج وعرض أفكار الشركات الناشئة المحتضنة، في دورة الاحتضان الثالثة والدورة الخاصة برائدات الأعمال، والتي ضمت 12 شركة ناشئة، وتوزيع جوائز المراكز الثلاث الأولى للفائزات في دورة الاحتضان الخاصة برائدات الأعمال، وذلك يوم الإثنين 23 ديسمبر الساعة 5 مساءً بأحد الفنادق الجيزة بالدقي، وبحضور الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، والدكتورة هبة مدحت المدير التنفيذي لحاضنة الأعمال، والسيدة نيللي محمود ممثلة عن إيجي بانك الراعي الرئيسي للحاضنة، وعدد من المتحدثين.
 
وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، فى بيان صادر عن الجامعة منذ قليل ، إن هذه الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الشركات وحشد الدعم اللازم وتوفير الفرص لهم لإقامة شبكات معارف وعرض منتجاتهم والخدمات المبتكرة أمام ممثلي شركاء الحاضنة والشخصيات العامة ذات الصلة بريادة الأعمال والمستثمرين.
 
ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة مدحت المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة الأعمال، إن دورة الاحتضان الثالثة تضم 6 مشروعات، وتتنوع المجالات التي تغطيها تلك المشروعات ما بين التعليم والصحة والذكاء الإصطناعي والموضة والحرف اليدوية والتكنولوجيا وصناعة السيارات.
 
وأضافت، أن دورة الاحتضان الخاصة برائدات الأعمال ضمت 6 مشروعات في مجالات مختلفة منها إعادة تدوير المخلفات العضوية والبيئة وتمكين النساء والصناعات التأمينية وجودة الحياة والصحة وإدارة الضغوط النفسية من خلال أنشطة حياتية.

حاضنة الاطفال

سياسة واقتصاد

محمود السعيد

جامعة القاهرة

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