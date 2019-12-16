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عاطل إمبابة يعترف بترويج الحشيش بدراجة بخارية وتحويل شقته مخزن للمخدرات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:00 ص
عاطل إمبابة يعترف بترويج الحشيش بدراجة بخارية وتحويل شقته مخزن للمخدرات محكمة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أرشد تاجر مخدرات تم القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بإمبابة، عن هوية المتهم بتمويله بالمواد المخدرة، وذكر أنه عاطل مقيم بالجيزة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبطه.

واعترف المتهم بتخزين المخدر بشقته، لحين توزيعه على عملائه، مضيفا أنه يستخدم دراجة نارية فى ترويج بضاعته على زبائنه بإمبابة، والمناطق المحيطة بها.

وتم القبض على المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه فى التواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

حشيش امبابة

امن الجيزة

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