السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الحشيش فى حلوان

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بمعاقبة المتهم "حسن مختار" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش بحلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين محمد الفيصل وأيمن عبد اللطيف سلامة وسامح حسين أبو كنة، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وأسندت النيابة للمتهم "حسن مختار"، عاطل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدون تصريح، فى دائرة قسم حلوان.

كانت بداية الواقعة بورود بلاغ يفيد بقيام المتهم بترويج المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات تم التأكد من صحة البلاغ، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبتفتيشه، عثر على كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.