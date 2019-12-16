طائرة مسيرة تركية تهبط فى شمال قبرص للتنقيب عن الطاقة

رويترز

تستمر تركيا فى التصعيد على الرغم من التحذيرات الإقليمية والدولية لها بشأن التنقيب عن الطاقة بالبحر الأبيض المتوسط خارج مياهها الإقليمية، حيث قال مسؤول تركى إن طائرة تركية مسيرة مخصصة للمساعدة فى البحث عن الهيدروكربونات فى شرق البحر المتوسط هبطت فى مطار فى جزيرة قبرص المقسمة، اليوم الاثنين، وذلك في خطوة يمكن أن تزيد التوتر بين تركيا واليونان.

وقالت وكالة دمير أوران للأنباء إن حكومة جمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية حددت يوم الجمعة، مطار جتشيتكالى على الجزيرة كقاعدة لكل من الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة استجابة لطلب من تركيا.

وقبرص عضو فى الاتحاد الأوروبي، وهى مقسمة منذ غزو تركى عام 1974 حدث ردا على انقلاب قصير بإيعاز يوناني، وهى فى خلاف قائم مع تركيا منذ سنين فيما يتعلق بملكية مكامن الطاقة في شرق البحر المتوسط الذي يُعتقد أنه غني بالغاز الطبيعي.

وقال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير اليوم الاثنين، إن أول طائرة تركية مسيرة غير مسلحة أقلعت من مطار في إقليم موغلا الواقع في غرب تركيا وهبطت في مطار جتشيتكالى الساعة السابعة بتوقيت جرينتش. وفي وقت لاحق قالت وكالة دمير أوران للأنباء إن الطائرة بدأت طلعتها الأولى في شرق البحر المتوسط، لكن الوكالة لم تخض في تفاصيل أخرى.